نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأمير خالد آل سعود: إذا أتقن شبابنا اللهجة اللبنانية سيسارع رجال الأعمال في توظيفهم

منذ 55 دقيقة
1829
2
الأمير خالد آل سعود: إذا أتقن شبابنا اللهجة اللبنانية سيسارع رجال الأعمال في توظيفهم

نايف السالم (صدى):
رد الأمير خالد بن عبدالله بن فهد بن فرحان آل سعود، على سؤال للكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، حول توظيف التجار للأجانب بدلا من المواطنين والمواطنات.

وكان ابن جمعة قد تساءل: "ألا يخجل اي تاجر من نفسه عندما يرى أبناء وبنات الوطن عاطلين وهم يوظفون غيرهم".

ليرد الأمير خالد بقوله: "إذا أتقن شبابنا اللهجة اللبنانية فثق دكتور فهد، أن بعض رجال الأعمال سيُسارعون في توظيفهم ، بل وفي مناصب قيادية ".

ومن جانبه رد ابن جمعة مضيفا إلى ما ذكره الأمير خالد: "وإذا أتقن التاجر أهمية مشاركته في الاقتصاد الوطني وتوظيف أبناء وبنات الوطن".

المملكة
اللهجة اللبنانية
الأمير خالد آل سعود
رجال الأعمال

التعليقات

وافي
وافي عدد التعليقات : 823
منذ 7 دقائق
صدق ياسمو الامير ربي يسعدك
الحربي
الحربي عدد التعليقات : 896
منذ 4 دقائق
بِسْم الله الرحْمن الرحيم



الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻:

يَا * حَسرتي * تجار * الوطن * نظرتهم * قصيرة ✍🏻

ضدّ * المُواطن * و * للأجنبي * عَونه * و * نصيره ✍🏻

خلّوا* إبن * الوطن * فِي * مَهب * الرِّيح * يَلقى * مصيره✍🏻

جهال* تجمع * المَال* مَا * عِندها * ذمّة * و * تنقصها * بصيرة ✍🏻



مَع * وافر * المحبة 🇸🇦.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

شبح
والله بعد الله أهل الخليج الغلط والحق عليهم منظمات ودول وتجار وشركات مثل روتانا وووو جعلت من للبنان دولة سويسرا واغرقهوا بالمليارات حتى جيشهم...
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: يَا * حَسرتي * تجار * الوطن * نظرتهم * قصيرة ✍🏻 ضدّ * المُواطن...
وافي
صدق ياسمو الامير ربي يسعدك
شبح
اعتراف اوسخ حيوانات وخنازير. اعتراف أهل المخدرات والحشيش والرقص وديانات ابوكلب شيعية ونصيرية ودروز واسماعلية ومسيحيين وووووووو وعلمانيين اعتراف بالعنصرية والانحطاط الأخلاقي
أبو عبدالله الحربي
الغلو يزيد متطرف والوسطية بكل شئ وسطية نفس دين ونفس دنيا والدنيا ساعة وساعة ولا تنسى النصيب من الدنيا لأن نسيانها يزيد تطرف وم...

أخر الأخبار

متحرش يلاحق فتاة إلى منزلها في الكويت
متحرش يلاحق فتاة إلى منزلها في الكويت
منذ 3 دقائق 80
كولومبيا تتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب أوروجواي
كولومبيا تتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب أوروجواي
منذ 10 دقائق 1211
إليسا: شفنا العز أيام السعودية
إليسا: شفنا العز أيام السعودية
منذ 41 دقيقة 448
الأمير خالد آل سعود: إذا أتقن شبابنا اللهجة اللبنانية سيسارع رجال الأعمال في توظيفهم
الأمير خالد آل سعود: إذا أتقن شبابنا اللهجة اللبنانية سيسارع رجال الأعمال في توظيفهم
منذ 55 دقيقة 1829
فهد بن جمعة: تقليص ساعات العمل يقلص معدل البطالة
فهد بن جمعة: تقليص ساعات العمل يقلص معدل البطالة
منذ ساعة 1804
صور.. إندلاع حريق في مستودع مواد كيماوية بالدمام
صور.. إندلاع حريق في مستودع مواد كيماوية بالدمام
منذ ساعة 1744
شذى عبدالحميد: العمل على متن رحلات الخطوط السعودية حلم طفولتي
شذى عبدالحميد: العمل على متن رحلات الخطوط السعودية حلم طفولتي
منذ ساعة 2060
درجة الحرارة في الكويت تزحف نحو الستين
درجة الحرارة في الكويت تزحف نحو الستين
منذ ساعة 2061
مصدر لـ "صدى" ينفي إغلاق منفذ الحديثة
مصدر لـ "صدى" ينفي إغلاق منفذ الحديثة
منذ ساعتين 1954
"الطيران المدني" تصدر تعليماتها بشأن منع سفر المواطنين إلى عدد من الدول
"الطيران المدني" تصدر تعليماتها بشأن منع سفر المواطنين إلى عدد من الدول
منذ ساعتين 1890