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فهد بن جمعة: تقليص ساعات العمل يقلص معدل البطالة

منذ 16 دقيقة
1421
فهد بن جمعة: تقليص ساعات العمل يقلص معدل البطالة

نايف السالم (صدى):
رأى فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، أن تقليص عدد ساعات العمل، يساهم بشكل كبير في حل أزمة البطالة.

وقال ابن جمعة: "تقليص ساعات العمل إلى 40 ساعة وإلى 35 ساعة أسبوعيًا، سوف بقلص معدل البطالة بنسبة كبيرة".

وتساءل ابن جمعة: "ألا يخجل أي تاجر من نفسه عندما يرى أبناء وبنات الوطن عاطلين وهم يوظفون غيرهم"·

ورد الأمير خالد آل سعود على ابن جمعة قائلا: "إذا أتقن شبابنا اللهجة اللبنانية فثق دكتور فهد، أن بعض رجال الأعمال سيُسارعون في توظيفهم، بل وفي مناصب قيادية".

البطالة
المملكة
مجلس الشورى
فهد بن جمعة
ساعات العمل

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
🖒🙏
ابو عمار
هههههههههههههههههه من حقها تربي قط
ابو عمار
مبروك
أبو عبدالله الحربي
والصحة كذالك د محمد التعليم أصفر والصحة أخضر واخضر الأخضر من همه المواطن له الأمر بعد ألله حفظه ألله ورعاه 😐
الزعيم العالمي بطل اسيا وكبيرها
ههههه طرد كاريليو عند الظرطاويه بطولة 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 والاسيوية صعبة وقوية ياظرطاوي

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