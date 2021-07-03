فهد بن جمعة: تقليص ساعات العمل يقلص معدل البطالة

نايف السالم (صدى):
رأى فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، أن تقليص عدد ساعات العمل، يساهم بشكل كبير في حل أزمة البطالة.
وقال ابن جمعة: "تقليص ساعات العمل إلى 40 ساعة وإلى 35 ساعة أسبوعيًا، سوف بقلص معدل البطالة بنسبة كبيرة".
وتساءل ابن جمعة: "ألا يخجل أي تاجر من نفسه عندما يرى أبناء وبنات الوطن عاطلين وهم يوظفون غيرهم"·
ورد الأمير خالد آل سعود على ابن جمعة قائلا: "إذا أتقن شبابنا اللهجة اللبنانية فثق دكتور فهد، أن بعض رجال الأعمال سيُسارعون في توظيفهم، بل وفي مناصب قيادية".