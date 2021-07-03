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شذى عبدالحميد: العمل على متن رحلات الخطوط السعودية حلم طفولتي

منذ 13 دقيقة
1392
شذى عبدالحميد: العمل على متن رحلات الخطوط السعودية حلم طفولتي

علي القحطاني (صدى):
أكدت مضيفة الطيران شذى عبدالحميد، أن التحليق بين السحاب حلم راودها منذ الصغر وأصبح اليوم حقيقة بعد أن اقتنصت الفرصة التي سنحت لها وأصبحت مضيفة طيران.

وأوضحت عبدالحميد أنها تلقت تدريبها في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، من خلال العديد من الدورات التدريبية المكثفة لتخرج بخبرة شاملة عن مهنة الضيافة الجوية.

وقالت: "من لما كنت صغيرة كنت أحلم أن أمثل بلدي وأعمل مضيفة طيران على متن رحلات الخطوط الجوية السعودية، فرغم دراستي في مجال القانون إلا أن حبي وشغفي بالطيران دفعني لأن أتجه للعمل مضيفة".

وأضافت: "كنت أراقب المضيفات كيف يلبسن ويقدمن الخدمات للمسافرين ويلبين طلباتهم، فقد كان حلمي أن أكون واحدة منهن وأول ما أتيحت الفرصة قدمت ومضى على عملي سنة".

الخطوط السعودية
المملكة
مضيفة طيران
شذى عبدالحميد

التعليقات

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أحدث التعليقات

احمد
اول من اسس الانسحاب في الأندية السعودية هو فريق الفقر.. او فريق سعودي ينسحب هو الفقر..في البطولة الخليجية. وغيرها.
الزعيم العالمي بطل اسيا وكبيرها
ههههه طرد كاريليو عند الظرطاويه بطولة 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 والاسيوية صعبة وقوية ياظرطاوي
ابو جود
العنوان يحمل اخر ظهور لأحمد العسيري هل اصاب العسيري مكروه
د محمد ماجد بخش
٢٤ سنة سعيدة عليك يا ابو ١٦٠ كيلومتر في الساعة
محمود السعيد محمود
ولله أنك كفو الله يزيدك ويبارك في صحتك وعافيتك ويبارك في أولادك يا سمو الأمير منصور بن مشعل

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