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افتتاح تخصصات جديدة لبكالوريوس البنات في الكليات التقنية بالرياض

منذ ساعة
1681
افتتاح تخصصات جديدة لبكالوريوس البنات في الكليات التقنية بالرياض

الرياض (صدى):
صدر قرار معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.أحمد بن فهد الفهيد بافتتاح تخصصات جديدة لمرحلة البكالوريوس للفترة المسائية في الكليات التقنية بمدينة الرياض بدءاً من الفصل الأول للعام التدريبي المقبل ١٤٤٢-١٤٤٣ هـ.

والتخصصات المشمولة بالقرار هي: تخصص إدارة عامة في الكلية التقنية للبنات بالرياض، وتخصص الأمن السيبراني في الكلية الرقمية للبنات بالرياض.

وعبر سعادة مدير عام الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالرحمن بن عمر المقبل عن بالغ شكره وتقديره لمعالي المحافظ على هذا التوسع مؤكدا ان هذه الخطوة تعد رائدة في تمكين الفتاة السعودية للانخراط في المجال التقني والتي اثبتت كفاءتها في هذا المجال حيث نهج القيادة الحكيمة واضحا في هذا التمكين تحقيقا للرؤية المباركة ٢٠٣٠.

الجدير بالذكر أن التسجيل لمرحلة البكالوريوس في التخصصات المذكورة سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً وفتح التسجيل فيها عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي".

الكليات التقنية
الرياض
بكالوريوس البنات

التعليقات

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أحدث التعليقات

احمد
اول من اسس الانسحاب في الأندية السعودية هو فريق الفقر.. او فريق سعودي ينسحب هو الفقر..في البطولة الخليجية. وغيرها.
الزعيم العالمي بطل اسيا وكبيرها
ههههه طرد كاريليو عند الظرطاويه بطولة 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 والاسيوية صعبة وقوية ياظرطاوي
ابو جود
العنوان يحمل اخر ظهور لأحمد العسيري هل اصاب العسيري مكروه
د محمد ماجد بخش
٢٤ سنة سعيدة عليك يا ابو ١٦٠ كيلومتر في الساعة
محمود السعيد محمود
ولله أنك كفو الله يزيدك ويبارك في صحتك وعافيتك ويبارك في أولادك يا سمو الأمير منصور بن مشعل

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