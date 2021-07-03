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المتقاعدون الأقل تعثرا بين مقترضي شركات التمويل

منذ 13 دقيقة
1323
المتقاعدون الأقل تعثرا بين مقترضي شركات التمويل

الرياض (صدى):
كشف تقرير الأداء السنوي لقطاع شركات التمويل 2020، الصادر عن البنك المركزي السعودي، أن المتقاعدين أقل نسبة تعثر بين المقترضين من شركات التمويل المستقلة والمتخصصة في التمويل.

وبلغت نسبة تعثر المتقاعدين بسداد قروضهم 1.6%، فيما بلغت نسبة تعثر موظفي القطاع الحكومي 3.9%، ونسبة تعثر موظفي القطاع الخاص 6.5%، ونسبة من يعملون لحسابهم الخاص 14%.

وبلغ إجمالي القروض المتعثرة للمحفظة التمويلية لشركات قطاع التمويل 8.2%، حيث بلغت نسبة التعثر في سداد القروض العقارية 4.9%، فيما بلغت نسبة التعثر في القروض غير العقاري: 9.9%.

التعليقات

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أحدث التعليقات

sma_abha
مرحبا ملايين يابو انس لك وحشة والله الف مبروك وانشاء الله يكون زيك ويخدم بلده اللي مثلك قليل
د محمد ماجد بخش
السادات يوم فرح إبنه كان أب فقط عام ١٤٠٢ وكان الفرح كبير والمعازيم بالألوفات.. كان يوم ما يتنسيش
د محمد ماجد بخش
هلت الأنوار
المهم
ليس غريب جدتي تعرف ذلك
المهم
الله يرحمك ياوجه الخير

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