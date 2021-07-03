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إنجلترا تتأهل لنصف نهائي يورو 2020 بعد فوزها على أوكرانيا

منذ 26 دقيقة
1535
إنجلترا تتأهل لنصف نهائي يورو 2020 بعد فوزها على أوكرانيا

وكالات (صدى):
تمكن منتخب إنجلترا من بلوغ نصف نهائي يورو 2020 بعد فوزه الكبير على أوكرانيا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وتمكن "رحيم ستيرلنج" بالتوغل والمرور بينية حريرية إلى هاري كين الذي لا يتوانى عن إيداعها مرمى أوكرانيا لتسجل إنجلترا هدفها الأول.

أما في الدقيقة (46) أرسل لوك شو يرسل عرضية استقبلها هاري ماجواير برأسية محرزا الهدف الثاني لإنجلترا، أما الدقيقة (50) تمكن هاري كين برأسية رائعة بين أقدام حارس أوكرانيا مسجلا ثالث أهداف إنجلترا.

فيما سجل "جوردان هندرسون" في الدقيقة (63) الهدف الرابع برأسية متقنة استقبلها من ركلة ركنية.

أوكرانيا
إنجلترا
هاري كين
كأس الأمم الأوروبية
يورو 2020

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د محمد ماجد بخش
السادات يوم فرح إبنه كان أب فقط عام ١٤٠٢ وكان الفرح كبير والمعازيم بالألوفات.. كان يوم ما يتنسيش
د محمد ماجد بخش
هلت الأنوار
المهم
ليس غريب جدتي تعرف ذلك
المهم
الله يرحمك ياوجه الخير
ابو حامد
هذا الشبل من ذاك الاسد

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