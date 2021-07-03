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إليسا: شفنا العز أيام السعودية

منذ ساعتين
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إليسا: شفنا العز أيام السعودية

بيروت (صدى):
أكدت الفنانة اللبنانية إليسا، أنها رغم كونها "مسيحية" لكن بالنسبة لها كلام رجل دين مسلم معتدل يمثلها، أكثر من رجل دين مسيحي متعصب.

وقالت إليسا: "أنا لبنانية مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني 100 مرة أكثر من كلام رجل دين مسيحي متعصب ومتطرف وخارج عن الواقع. توب الصلاة ما بيلبق لمين ما كان".

وهاجمها أحد متابعينها، بقوله: "مش هينة تكوني قوتجية وراجعة من حفلة بالسعودية"، لترد إليسا: "مع إنه حساب مزيف يعني ذباب الكتروني بقول مش هينة تكون عوني، شفنا العز أيام السعودية وعم نشوف الذل أيام إيران".

يذكر أن لبنان يشهد في الفترة الأخيرة، أزمة اقتصادية، وسياسية، دفعت اللبنانيين للنزول إلى الشوارع اعتراضا على الأوضاع المعيشية.

السعودية
المملكة
لبنان
اليسا

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51165
منذ 46 دقيقة
كلامها يزعل ابو زميره

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أحدث التعليقات

ابو عمار
العجله ما فيها خير
سعودي مخضرم
اجل لو يشوفون السلق الصيع اللي عندنا وش بيسوون ؟
ابو عمار
لا غرابه في لباسها بل قد تعتبر مستتره بالنسبه لها
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههه

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