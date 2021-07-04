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الأمير خالد آل سعود: إذا أتقن شبابنا اللهجة اللبنانية سيسارع رجال الأعمال في توظيفهم

منذ ساعة
1928
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الأمير خالد آل سعود: إذا أتقن شبابنا اللهجة اللبنانية سيسارع رجال الأعمال في توظيفهم

نايف السالم (صدى):
رد الأمير خالد بن عبدالله بن فهد بن فرحان آل سعود، على سؤال للكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، حول توظيف التجار للأجانب بدلا من المواطنين والمواطنات.

وكان ابن جمعة قد تساءل: "ألا يخجل اي تاجر من نفسه عندما يرى أبناء وبنات الوطن عاطلين وهم يوظفون غيرهم".

ليرد الأمير خالد بقوله: "إذا أتقن شبابنا اللهجة اللبنانية فثق دكتور فهد، أن بعض رجال الأعمال سيُسارعون في توظيفهم ، بل وفي مناصب قيادية ".

ومن جانبه رد ابن جمعة مضيفا إلى ما ذكره الأمير خالد: "وإذا أتقن التاجر أهمية مشاركته في الاقتصاد الوطني وتوظيف أبناء وبنات الوطن".

المملكة
اللهجة اللبنانية
الأمير خالد آل سعود
رجال الأعمال

التعليقات

وافي
وافي عدد التعليقات : 823
منذ 49 دقيقة
صدق ياسمو الامير ربي يسعدك
الحربي
الحربي عدد التعليقات : 897
منذ 47 دقيقة
بِسْم الله الرحْمن الرحيم



الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻:

يَا * حَسرتي * تجار * الوطن * نظرتهم * قصيرة ✍🏻

ضدّ * المُواطن * و * للأجنبي * عَونه * و * نصيره ✍🏻

خلّوا* إبن * الوطن * فِي * مَهب * الرِّيح * يَلقى * مصيره✍🏻

جهال* تجمع * المَال* مَا * عِندها * ذمّة * و * تنقصها * بصيرة ✍🏻



مَع * وافر * المحبة 🇸🇦.

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أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: نَحمد * الله * الّلي * بدِينه * و * الأخلاق * كمّلنا✍🏻 و *...
شبح
والله بعد الله أهل الخليج الغلط والحق عليهم منظمات ودول وتجار وشركات مثل روتانا وووو جعلت من للبنان دولة سويسرا واغرقهوا بالمليارات حتى جيشهم...
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: يَا * حَسرتي * تجار * الوطن * نظرتهم * قصيرة ✍🏻 ضدّ * المُواطن...
وافي
صدق ياسمو الامير ربي يسعدك
شبح
اعتراف اوسخ حيوانات وخنازير. اعتراف أهل المخدرات والحشيش والرقص وديانات ابوكلب شيعية ونصيرية ودروز واسماعلية ومسيحيين وووووووو وعلمانيين اعتراف بالعنصرية والانحطاط الأخلاقي

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