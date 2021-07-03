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شذى عبدالحميد: العمل على متن رحلات الخطوط السعودية حلم طفولتي

منذ 3 ساعات
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شذى عبدالحميد: العمل على متن رحلات الخطوط السعودية حلم طفولتي

علي القحطاني (صدى):
أكدت مضيفة الطيران شذى عبدالحميد، أن التحليق بين السحاب حلم راودها منذ الصغر وأصبح اليوم حقيقة بعد أن اقتنصت الفرصة التي سنحت لها وأصبحت مضيفة طيران.

وأوضحت عبدالحميد أنها تلقت تدريبها في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، من خلال العديد من الدورات التدريبية المكثفة لتخرج بخبرة شاملة عن مهنة الضيافة الجوية.

وقالت: "من لما كنت صغيرة كنت أحلم أن أمثل بلدي وأعمل مضيفة طيران على متن رحلات الخطوط الجوية السعودية، فرغم دراستي في مجال القانون إلا أن حبي وشغفي بالطيران دفعني لأن أتجه للعمل مضيفة".

وأضافت: "كنت أراقب المضيفات كيف يلبسن ويقدمن الخدمات للمسافرين ويلبين طلباتهم، فقد كان حلمي أن أكون واحدة منهن وأول ما أتيحت الفرصة قدمت ومضى على عملي سنة".

الخطوط السعودية
المملكة
مضيفة طيران
شذى عبدالحميد

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51165
منذ 53 دقيقة
مبروك

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أحدث التعليقات

ابو عمار
العجله ما فيها خير
سعودي مخضرم
اجل لو يشوفون السلق الصيع اللي عندنا وش بيسوون ؟
ابو عمار
لا غرابه في لباسها بل قد تعتبر مستتره بالنسبه لها
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههه

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