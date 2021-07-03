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راح العشاء عليهم في الزواج
منذ 3 ساعات
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التعليقات
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أحدث التعليقات
sma_abha
مرحبا ملايين يابو انس لك وحشة والله الف مبروك وانشاء الله يكون زيك ويخدم بلده اللي مثلك قليل
د محمد ماجد بخش
السادات يوم فرح إبنه كان أب فقط عام ١٤٠٢ وكان الفرح كبير والمعازيم بالألوفات.. كان يوم ما يتنسيش
د محمد ماجد بخش
هلت الأنوار
المهم
ليس غريب جدتي تعرف ذلك
المهم
الله يرحمك ياوجه الخير
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