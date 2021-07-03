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وزير الرياضة لمنتخبي مصر وتونس: خيرها في غيرها

منذ 6 ساعات
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وزير الرياضة لمنتخبي مصر وتونس: خيرها في غيرها

الرياض (صدى):
هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، المنتخب الوطني، لوصوله إلى نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب.

وقال الأمير عبد العزيز: "ألف مبروك للمنتخب السعودي، وشقيقه المنتخب الجزائري، وصولهما لنهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب".

وأضاف: "خيرها في غيرها لمنتخبي مصر، وتونس، مع تمنياتي بالتوفيق لكافة منتخباتنا العربية في المشاركات المقبلة".

وتأهل الأخضر والجزائر لنهائي النسخة السابعة من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، المقامة في القاهرة وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد فوزهما على منتخبي مصر وتونس تواليا، في الدور نصف النهائي أمس السبت.

منتخب مصر
منتخب تونس
وزير الرياضة
كأس العرب لمنتخبات الشباب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14346
منذ 36 دقيقة
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أحدث التعليقات

عبدالوهاب المظفر
الف الف مبروك والله يمدك بالصحه والحمدلله
د محمد ماجد بخش
لسه في عز شبابها .. قمر ١٤
د محمد ماجد بخش
ملاح .. مسمى له ملامح .. عمل أقل ما يوصف به أنه ملح وسنكر
د محمد ماجد بخش
هذه مرة عودة
د محمد ماجد بخش
لا الأردن فيها منسف أردني أما قطر ففيها كبسة قطرية

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