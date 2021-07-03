وزير الرياضة لمنتخبي مصر وتونس: خيرها في غيرها

الرياض (صدى):
هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، المنتخب الوطني، لوصوله إلى نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب.
وقال الأمير عبد العزيز: "ألف مبروك للمنتخب السعودي، وشقيقه المنتخب الجزائري، وصولهما لنهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب".
وأضاف: "خيرها في غيرها لمنتخبي مصر، وتونس، مع تمنياتي بالتوفيق لكافة منتخباتنا العربية في المشاركات المقبلة".
وتأهل الأخضر والجزائر لنهائي النسخة السابعة من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، المقامة في القاهرة وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد فوزهما على منتخبي مصر وتونس تواليا، في الدور نصف النهائي أمس السبت.