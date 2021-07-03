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الهلال يواجه صعوبة في ضم "جيلفي" بسبب رفضه مغادرة أوروبا

منذ 23 دقيقة
1442
الهلال يواجه صعوبة في ضم "جيلفي" بسبب رفضه مغادرة أوروبا

طلال الغامدي (صدى):
أكد اللاعب الأيسلندي جيلفي سيجوردسون، لاعب وسط إيفرتون الإنجليزي، أنه لا يفكر في الرحيل عن أوروبا في الوقت الحالي؛ لذا لن يتمكن الهلال من ضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعرض الهلال 10 ملايين دولار لضم "جيلفي" إلا أن الأخير ينوي تأجيل فكرة الرحيل للخليج أو الشرق الأوسط ويفضل البقاء في أوروبا خلال الوقت الحالي.

وتحاول العديد من الأندية الأوروبية ضم اللاعب وهو الأمر الذي يصعب الموقف على الهلال ويجعل ضمه لـ "جيلفي" مهمة شاقة للغاية.

وشارك اللاعب جيلفي سيجوردسون في 44 مباراة بجميع المسابقات في الموسم الماضي، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

 

الهلال
أوروبا
إيفرتون
الانتقالات الصيفية
جيلفي سيجوردسون

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
كلام موزون وعين العقل والصواب،يا أخ سعودي وأفتخر، يعطيك العافية، يسلم الفكر،وسلمت الأنامل..
واضح*** وصريح***
كلام موزون وعين العقل والصواب،يا أخ سعودي وأفتخر، يعطيك العافية، يسلم الفكر،وسلمت الأنامل..
خالد الربياوي
اقول الفريق الواثق من نفسه يلعب باي مكان البكائيات ماتنفع دوليا هذي امور اكبر من ناديكم حتى المنتخبات يطبق عليها الارض المحايده
إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،، "اللهم اكفنا شر الحوادث، وفواجع الأقدار، ومرّ القضاء.. ولا ترينا في أهلنا وأحبابنا أي مكروه..
إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،، "اللهم اكفنا شر الحوادث، وفواجع الأقدار، ومرّ القضاء.. ولا ترينا في أهلنا وأحبابنا أي مكروه..

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