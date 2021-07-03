الهلال يواجه صعوبة في ضم "جيلفي" بسبب رفضه مغادرة أوروبا

طلال الغامدي (صدى):
أكد اللاعب الأيسلندي جيلفي سيجوردسون، لاعب وسط إيفرتون الإنجليزي، أنه لا يفكر في الرحيل عن أوروبا في الوقت الحالي؛ لذا لن يتمكن الهلال من ضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وعرض الهلال 10 ملايين دولار لضم "جيلفي" إلا أن الأخير ينوي تأجيل فكرة الرحيل للخليج أو الشرق الأوسط ويفضل البقاء في أوروبا خلال الوقت الحالي.
وتحاول العديد من الأندية الأوروبية ضم اللاعب وهو الأمر الذي يصعب الموقف على الهلال ويجعل ضمه لـ "جيلفي" مهمة شاقة للغاية.
وشارك اللاعب جيلفي سيجوردسون في 44 مباراة بجميع المسابقات في الموسم الماضي، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.