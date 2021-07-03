صورة نادرة للملك عبدالعزيز مع المندوب البريطاني بيرسي كوكس في العقير

الرياض (صدى):
وثقت صورة نادرة الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه – الله خلال اجتماعه في العقير مع المندوب البريطاني "بيرسي كوكس" عام 1922م، ويتوسطهما وقوفًا الجيولوجي فرانك هولمز.
وتأتي هذه الصورة على خلفية توقيع معاهدة دارين بين "الملك عبد العزيز" وبريطانيا ممثلة في "بيرسي كوكس" المندوب البريطاني، وذلك عام 26 ديسمبر 1915.
ونصت المعاهدة على اعتراف الحكومة البريطانية بأن مناطق "نجد والأحساء والقطيف والجبيل" تابعة لـ "آل سعود"، وحدثت هذه المعاهدة في جزيرة دارين بالقرب من جزيرة تاروت المقابلة لميناء القطيف على ساحل الخليج العربي؛ ولذلك سميت بمعاهدة دارين.
وألغيت معاهدة دارين بتوقيع معاهدة جدة عام 1927م، التي اعترفت بموجبها بريطانيا باستقلال مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها كاملاً.