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صورة نادرة للملك عبدالعزيز مع المندوب البريطاني بيرسي كوكس في العقير

منذ 43 دقيقة
1448
صورة نادرة للملك عبدالعزيز مع المندوب البريطاني بيرسي كوكس في العقير

الرياض (صدى):
وثقت صورة نادرة الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه – الله خلال اجتماعه في العقير مع المندوب البريطاني "بيرسي كوكس" عام 1922م، ويتوسطهما وقوفًا الجيولوجي فرانك هولمز.

وتأتي هذه الصورة على خلفية توقيع معاهدة دارين بين "الملك عبد العزيز" وبريطانيا ممثلة في "بيرسي كوكس" المندوب البريطاني، وذلك عام 26 ديسمبر 1915.

ونصت المعاهدة على اعتراف الحكومة البريطانية بأن مناطق "نجد والأحساء والقطيف والجبيل" تابعة لـ "آل سعود"، وحدثت هذه المعاهدة في جزيرة دارين بالقرب من جزيرة تاروت المقابلة لميناء القطيف على ساحل الخليج العربي؛ ولذلك سميت بمعاهدة دارين.

وألغيت معاهدة دارين بتوقيع معاهدة جدة عام 1927م، التي اعترفت بموجبها بريطانيا باستقلال مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها كاملاً.

الملك عبدالعزيز آل سعود
العقير
معاهدة دارين
بيرسي كوكس
فرانك هولمز

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
كلام موزون وعين العقل والصواب،يا أخ سعودي وأفتخر، يعطيك العافية، يسلم الفكر،وسلمت الأنامل..
واضح*** وصريح***
كلام موزون وعين العقل والصواب،يا أخ سعودي وأفتخر، يعطيك العافية، يسلم الفكر،وسلمت الأنامل..
خالد الربياوي
اقول الفريق الواثق من نفسه يلعب باي مكان البكائيات ماتنفع دوليا هذي امور اكبر من ناديكم حتى المنتخبات يطبق عليها الارض المحايده
إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،، "اللهم اكفنا شر الحوادث، وفواجع الأقدار، ومرّ القضاء.. ولا ترينا في أهلنا وأحبابنا أي مكروه..
إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،، "اللهم اكفنا شر الحوادث، وفواجع الأقدار، ومرّ القضاء.. ولا ترينا في أهلنا وأحبابنا أي مكروه..

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