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الأمر بالمعروف تعرض محتوى حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" في جامعة المجمعة

منذ 15 ساعة
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الأمر بالمعروف تعرض محتوى حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" في جامعة المجمعة

سعيد العجل (صدى):
عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المجمعة المحتوى الوقائي والتوعوي لحملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً)  في جامعة المجمعة .

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية,  ومن جانبه أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المبنية على الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في المنطقة.

وتأتي هذه البرامج ضمن توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لخدمة الدين والوطن.

 

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ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاااه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. قرود خبيثه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
السرعة قاتله ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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