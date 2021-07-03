صورة نادرة للملك عبدالله خلال مصافحة السادات في الرياض عام 1369 هـ

الرياض (صدى):
وثقت صورة نادرة لقطة للملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله –، عندما كان أميرًا وهو يصافح الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.
ويظهر بينهما في الصورة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - ، حيث تم التقاط الصورة في الرياض "1396 هــ - 1976 م".
وتمتعت العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومصر بأواصر قوية خاصة مع مواقف "الملك عبدالله" التي لا تنسى والوقوف بجانب مصر في العديد من الأحداث.
ويتذكر المصريون دائمًا الخطاب التاريخي لـ "الملك عبدالله" عقب ثورة 30 يونيو، والذي دعا فيه المصريين والعرب والمسلمين إلى التصدى لكل مَنْ يحاول زعزعة أمن مصر.