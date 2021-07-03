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طبيبة تكشف عن العلاقة بين استئصال اللوزتين وفيروس كورونا المستجد

منذ 36 دقيقة
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طبيبة تكشف عن العلاقة بين استئصال اللوزتين وفيروس كورونا المستجد

أميرة خالد (صدى):
أوضحت الطبيبة لودميلا لابا، أن الشخص الذي تم استئصلت لوزتيه، سيعاني المرض بشكل كبير من أعراض كورونا، بالإضافة إلى إصابة القصبات الهوائية والرئتين.

ولفتت لودميلا لابا إلى أن اللوزتين تحميان الإنسان في  من الالتهابات البكتيرية، والفيروس التاجي، مبينة أن العدوى البكتيرية قد تظهر على السطح، لكن من الصعب أن تتسرّب إلى داخل الجسم، إذا كان جهاز المناعة قوياً.

وأشارت:" إذا ضعف جهاز المناعة، وخاصة الجهاز اللمفاوي، تتسلل العدوى، ويعتبر الفيروس أقل حجماً بكثير، لأنه يتمكّن دائما من دخول الجهاز اللمفاوي".

وتابعت:" يعتبر اعتلال العقد اللمفاوية بمثابة علامة على وجود أي مرض فيروسي"، مبينة أنه عند استئصال اللوزتين، سيتمكّن الفيروس من اختراق الجسم بشكل عميق.

 

استئصال اللوزتين
أعراض كورونا
القصبات الهوائية
لودميلا لابا
العقد اللمفاوية

التعليقات

أبو محمد
أبو محمد عدد التعليقات : 147
منذ 19 دقيقة
الظاهر العكس صحيح انا شايلها اصيبت العائلة كلها الا انا بفضل من الله ورحمه .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مايصيبك غير نصيبك ..
ابو شافي
كل الشكر لصحيفة صدى لما تنقله بخصوص منطقة ابو معن اللي تعتبر من اهم المنصات للمسافرين حيث انه تقع بالقرب من طريق ابو حدرية...
وافي
كثر الفساد في البر والبحر
واضح*** وصريح***
كفووووووووووووووووووووو يابو عبدالله،لا يزال مكانك شاغر..
أبو محمد
الظاهر العكس صحيح انا شايلها اصيبت العائلة كلها الا انا بفضل من الله ورحمه .

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