ماجد محمد (صدى):
المنتخب الوطني للشباب يصل للمباراة النهائية في بطولة كأس العرب للشباب
وصل المنتخب الوطني للشباب المباراة النهائية في بطولة كأس العرب للشباب بعد تغلبه على منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب.
وتقدم المنتخب الوطني في الدقيقة 26 عن طريق لاعبه عبدالله رديف، قبل أن يضيف عبدالعزيز العليوة الهدف الثاني في الدقيقة 28.
وسجل هدف منتخب مصر الاول اللاعب احمد شريف في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول وعدل للمنتخب المصري اللاعب احمد عبدالحميد في الدقيقة 51.
فيما تمكن الأخضر من مواصلة الضغط على نظيره المصري، حتى نجح صهيب الزيد في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69.
وتأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العرب للشباب، ليكون أول من يحجز مقعده في تلك المباراة.