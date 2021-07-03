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المنتخب الوطني للشباب يصل للمباراة النهائية في بطولة كأس العرب للشباب

الأخبار
منذ 19 دقيقة
1458
المنتخب الوطني للشباب يصل للمباراة النهائية في بطولة كأس العرب للشباب

ماجد محمد (صدى):
المنتخب الوطني للشباب يصل للمباراة النهائية في بطولة كأس العرب للشباب

وصل المنتخب الوطني للشباب المباراة النهائية في بطولة كأس العرب للشباب بعد تغلبه على منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب.

وتقدم المنتخب الوطني في الدقيقة 26 عن طريق لاعبه عبدالله رديف، قبل أن يضيف عبدالعزيز العليوة الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وسجل هدف منتخب مصر الاول اللاعب احمد شريف في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول وعدل للمنتخب المصري اللاعب احمد عبدالحميد في الدقيقة 51.

فيما تمكن الأخضر من مواصلة الضغط على نظيره المصري، حتى نجح صهيب الزيد في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69.

وتأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العرب للشباب، ليكون أول من يحجز مقعده في تلك المباراة.

 

منتخب مصر
المنتخب الوطني
عبدالله رديف
كأس العرب للشباب

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مايصيبك غير نصيبك ..
ابو شافي
كل الشكر لصحيفة صدى لما تنقله بخصوص منطقة ابو معن اللي تعتبر من اهم المنصات للمسافرين حيث انه تقع بالقرب من طريق ابو حدرية...
وافي
كثر الفساد في البر والبحر
واضح*** وصريح***
كفووووووووووووووووووووو يابو عبدالله،لا يزال مكانك شاغر..
أبو محمد
الظاهر العكس صحيح انا شايلها اصيبت العائلة كلها الا انا بفضل من الله ورحمه .

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