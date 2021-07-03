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الموضة عند الناس الايام هذي
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أحدث التعليقات
رماح ولد غليس
تبغاني نسحب مثل ما انسحب الطواقي ي طاقيه 😂
رماح ولد غليس
تبغاني نسحب مثل ما انسحب الطواقي ي طاقيه 😂
عبدالرحمن
ياكثر الحفاظات الفقراويه صياحهم وصل امريكا الجنوبيه
عبدالرحمن
ياكثر الحفاظات الفقراويه صياحهم وصل امريكا الجنوبيه
عبدالرحمن
ياكثر المسياريه منوبنو فقر حتى في امريكا الجنوبيه 😜😜😜
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