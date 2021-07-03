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أفعى تهاجم طائر

منذ 59 دقيقة
717

التعليقات

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أحدث التعليقات

رماح ولد غليس
تبغاني نسحب مثل ما انسحب الطواقي ي طاقيه 😂
رماح ولد غليس
تبغاني نسحب مثل ما انسحب الطواقي ي طاقيه 😂
عبدالرحمن
ياكثر الحفاظات الفقراويه صياحهم وصل امريكا الجنوبيه
عبدالرحمن
ياكثر الحفاظات الفقراويه صياحهم وصل امريكا الجنوبيه
عبدالرحمن
ياكثر المسياريه منوبنو فقر حتى في امريكا الجنوبيه 😜😜😜

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