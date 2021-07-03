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بالفيديو.. مستشار تربوي: سيكون التعليم حضوريًا خلال الفصل القادم

منذ 48 دقيقة
1940
بالفيديو.. مستشار تربوي: سيكون التعليم حضوريًا خلال الفصل القادم

الرياض (صدى):
تحدث الدكتور محمد العامري، المستشار التربوي والتعليمي، عن كيفية سير العملية التعليمية والاستعداد لها خلال الفصل القادم ودور الأسرة في إعداد الأبناء لها.

وقال "العامري" أن جزء من الاستثمار لمنظومة التعليم التي حدث بها العديد من الإنجازات في ظل كورونا واستطاعت المحافظة على سلامة طلابها وعلى استمرارية عملية التعليم من خلال شراكة بين التعليم والأسرة.

وعن سير العملية التعليمية، أضاف: "الهدف خلال الفصل القادم أن يكون التعليم حضوريًا كما كان قبل كورونا وهناك تطيعم للفئة من (12- 18 سنة) والتعليم تقوم بعملية التوعية وتقديم النصائح للتأكيد على أهمية اللقاح"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وأوضح أنه من أهم الاستعدادت اللي انطلقت استثمار أوقات الطلاب في نشاطات خلال هذا الصيف وتجهيز المعلمين من خلال اللقاح وتجهيز مقرات التعلم وهذه المنظومة بالكامل انطلقت بتتابعية للحفاظ على سلامة الطلاب.

وتابع: "نجحت الأسرة السعودية في حماية أطفالها وساعدت على استمرارية تعليمهم وكانت الأم داعمة وكذلك الأب ونحن الآن في مرحلة انتقالية جديدة وهذا يحتاج إلى تهيئة نفسية من خلال التوعية الأبناء بالعودة الحضورية".

 

كورونا
العملية التعليمية
المدراس
مستشار تربوي
لقاح كورونا

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يكتب أجرتس ويجزاتس الخير،ولاهوب غريب على الطنايا..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه.. .. ماهو بخير ..
واضح*** وصريح***
يادافع البلاء،بغى يطلع فك الولد، هالمستقوي الجاهل..
عاشق لون الجنة
ابو جستن كل يوم يبحث عن شهره بعد ماتم طرده من قناة (٢٤) راعي الصلاة والترحم على إبليس على الهواء مباشره

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