بالصور.. " هازارد " يثير غضب جماهير بلجيكا لعدم اكتراثه بخسارة بطولة اليورو

وكالات (صدى):
وثقت بعض الصور عدم إهتمام نجم ريال مدريد السابق إيدين هازارد، بخسارة بلاده بلجيكا أمام إيطاليا أمس وتوديع بطولة اليورو 2020.
وظهر "هازارد" في الصور وهو يضحك مع نجوم النادي ومداعبة زملائه السابقين غير مهتمًا بالخسارة وهو الأمر الذي استفز الجماهير.
بينما رصدت صور أخرى له سيطرة مشاعر الحزن والغضب عليه خلال تواجده بالمدرجات منفردًا بسبب الخروج من البطولة.
ولم يستطع "هازارد" المشاركة في المباراة أمام إيطاليا؛ بسبب الإصابة التى تعرض إليها خلال المشاركة مع بلاده في المباراة السابقة أمام البرتغال بدور الـ16.
وخسر منتخب بلجيكا أما إيطاليا بهدفين دون مقابل وذلك على ملعب "أليانز أرينا" أمس الجمعة، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة أمم أوروبا.