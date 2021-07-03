بالفيديو.. شيبان: الدخل الشهري لمندوب التوصيل قد يصل إلى 12 ألف ريال إذا كان متفرغًا 

عادل الحربي (صدى):
تحدث صالح شبان، عن طبيعة عمله في وظيفة "مندوب توصيل" وراتبه الشهري، قائلا إنه عمل في أكثر من شركة توصيل منذ 3 سنوات.
وأوضح صالح شيبان خلال لقاء مع قناة الإخبارية أن وظيفة مندوب التوصيل كانت منذ بدايته أساسية له، ولكن بعد التحاقه بكلية العلوم والطيران الأسترالية أصبح دوامه جزئيا.
وأشار إلى أن الدخل الشهري في وظيفة مندوب التوصيل يتراوح ما بين 6 آلاف ريال و12 ألف ريال، مضيفا:"قد يحصل مندوب التوصيل على 12 ألف ريال إذا كان متفرغا".
ولفت إلى المشاكل التي يواجهها مندوب التوصيل مع العملاء ومنها عدم تقدير سبب تأخير المندوب، كاشفا عن الصعوبات اليومية التي تواجههم، قائلا:"الحوادث وحرارة الشمس".