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ضبط 3 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد إصابتهم بكورونا في الجوف

منذ 19 دقيقة
1330
ضبط 3 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد إصابتهم بكورونا في الجوف

الجوف (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (3) أشخاص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتُّخذت الإجراءات النظامية تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرارالمخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

كورونا
الحجر الصحي

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن
ياكثر الحفاظات الفقراويه صياحهم وصل امريكا الجنوبيه
عبدالرحمن
ياكثر الحفاظات الفقراويه صياحهم وصل امريكا الجنوبيه
عبدالرحمن
ياكثر المسياريه منوبنو فقر حتى في امريكا الجنوبيه 😜😜😜
غليس ولد رماح
تلعب على أرض محايده غصب عنك مافيه دلع الدلع والبكائيات خلها محليه جايز لك الوضع وإلا الانسحاب طيب إذا ما أنت قد المسؤليه
غليس ولد رماح
تلعب على أرض محايده غصب عنك مافيه دلع الدلع والبكائيات خلها محليه جايز لك الوضع وإلا الانسحاب طيب إذا ما أنت قد المسؤليه

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