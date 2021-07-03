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بالفيديو.. حكمة خادم الحرمين في تعامله مع وسائل الإعلام ورفضه تكميم الأفواه

منذ ساعتين
1954
بالفيديو.. حكمة خادم الحرمين في تعامله مع وسائل الإعلام ورفضه تكميم الأفواه

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –، في تعامله مع وسائل الإعلام إزاء توجيها النقد في بعض الأمور ورفضه تكميم أفواه الإعلاميين والصحفيين.

وقال الشيخ "علي الحذيفي" إمام وخطيب المسجد النبوي ردًا على ما كتبته بعض الوسائل الإعلامية: "نرى المؤسسة الإعلامية قصرت في بيان هذا المنهج ولم تحصن الشباب من المؤثرات الضارة في عقيدتهم ومن الصحفيين والكتاب ما يكتب ما يضاد هذا المنهج إما في صورة خبر أو رأي أو قصة والمقترح تقويم وسائل الإعلام ليتفق مع منهج الدولة".

ورد خادم الحرمين والذي كان أميرًا للرياض آنذاك قائلاً: "الإعلام إذا قصر فلنلفت نظره وإذا كتب شئ يخالف العقيدة عندنا طلبة العلم ومفكرينا يستطيعون الرد عليهم، وإذا كان يكتب ومعه حق في النقذ فأنا أشكره.. وإذا لم يكن على صواب فأعطاني الفرصة للرد عليه".

وعلق الكاتب "عبدالله الشريف" على مقطع الفيديو قائلاً: "محاولة الاستهزاء أو التقليل من علماء المسلمين يؤكد أن هناك فئة ستبقى تخوض في محاربة الدين بكل وسائل الفذلكة.. خادم الحرمين رد بالمنطق والحكمة والشيخ علي الحذيفي تحدث بواقعية".

وأضاف: "ولاتزال هناك فئة تقاتل من أجل إخفاء كلمة الدين بحجة الحرية والرأي..منطق ليبرالي علماني يعزز ثقافة الانحلال".

 

الشيخ علي الحذيفي
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
وسائل الإعلام
العقيدة

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أحدث التعليقات

رماح ولد غليس
تبغاني نسحب مثل ما انسحب الطواقي ي طاقيه 😂
رماح ولد غليس
تبغاني نسحب مثل ما انسحب الطواقي ي طاقيه 😂
عبدالرحمن
ياكثر الحفاظات الفقراويه صياحهم وصل امريكا الجنوبيه
عبدالرحمن
ياكثر الحفاظات الفقراويه صياحهم وصل امريكا الجنوبيه
عبدالرحمن
ياكثر المسياريه منوبنو فقر حتى في امريكا الجنوبيه 😜😜😜

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