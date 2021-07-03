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التعليم والصحة تتفقان على تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة لمَن تتجاوز أعمارهم 12 عاماً

منذ 25 دقيقة
1456
التعليم والصحة تتفقان على تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة لمَن تتجاوز أعمارهم 12 عاماً

الرياض (صدى):
أعلنت وزارتا الصحة والتعليم عن الاتفاق على بدء تنفيذ برنامج إضافي مشترك لتلقي5 ملايين طالب وطالبة ممن بلغت أعمارهم 12 سنة فأكثر، لقاح كورونا خلال الشهر الحالي.

ويأتي ذلك للتأكيد على الشراكة والتكامل مع الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، كما سيشمل البرنامج مَنْ تبقى من المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وطلاب وطالبات الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والمتدربين والمتدربات، والهيئة التدريبية والإدارية في مؤسسات التدريب في القطاعين العام والأهلي، الذين لم يأخذوا اللقاح حتى الآن.

وجاء ذلك استعداداً للعودة الحضورية لجميع طلاب التعليم العام والجامعي والتدريب التقني مع استمرار التعليم المدمج إلكترونياً.

 

 

وزارة الصحة
وزارة التعليم
فيروس كورونا
التطعيم
لقاح كورونا

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن
ياكثر الحفاظات الفقراويه صياحهم وصل امريكا الجنوبيه
عبدالرحمن
ياكثر الحفاظات الفقراويه صياحهم وصل امريكا الجنوبيه
عبدالرحمن
ياكثر المسياريه منوبنو فقر حتى في امريكا الجنوبيه 😜😜😜
غليس ولد رماح
تلعب على أرض محايده غصب عنك مافيه دلع الدلع والبكائيات خلها محليه جايز لك الوضع وإلا الانسحاب طيب إذا ما أنت قد المسؤليه
غليس ولد رماح
تلعب على أرض محايده غصب عنك مافيه دلع الدلع والبكائيات خلها محليه جايز لك الوضع وإلا الانسحاب طيب إذا ما أنت قد المسؤليه

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