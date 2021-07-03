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رد فعل من نعامة تجاه رجل حاول ركوبها

منذ 5 ساعات
1171

التعليقات

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أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
تلعب على أرض محايده غصب عنك مافيه دلع الدلع والبكائيات خلها محليه جايز لك الوضع وإلا الانسحاب طيب إذا ما أنت قد المسؤليه
غليس ولد رماح
تلعب على أرض محايده غصب عنك مافيه دلع الدلع والبكائيات خلها محليه جايز لك الوضع وإلا الانسحاب طيب إذا ما أنت قد المسؤليه
غليس ولد رماح
تلعب على أرض محايده غصب عنك مافيه دلع الدلع والبكائيات خلها محليه جايز لك الوضع وإلا الانسحاب طيب إذا ما أنت قد المسؤليه
راكان
الطاق طاقيه ولا تهجد الطاقيه الا بالعقال النصراوي يا بقرديه.
راكان
الطاق طاقيه ولا تهجد الطاقيه الا بالعقال النصراوي يا بقرديه.

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