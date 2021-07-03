التعرق المفرط والإمساك تشير لإمتلاء جسمك بالسموم

أميرة خالد (صدى):
يصاب عدد من الأشخاص ببعض الأعراض التي تشير إلى وجود مشاكل خاصة بالجسم وأن به بعض السموم في الجسد والتي يجب التخلص منها حتى لا تسبب مشاكل صحية.
وتتضمن أبرز هذه الأعراض إصابة الأشخاص بـ "الإمساك"، فعندما تتراكم السموم والفضلات الناتجة من عملية الهضم، يعجز القولون عن معالجتها والقضاء عليها بالشكل الصحيح، ويتمل حل هذه المشكل بالحرص على شرب الماء باستمرار.
ومن أبرز هذه المؤشرات أيضًا رائحة الفم الكريهة والتي تشير إلى وجود مشكلة في الجهاز الهضمي، خاصة مع نمط غذائي يعتمد على الكربوهيدرات والسكريات.
كما يشير الطفح الجلدي والتعرق المفرط أيضًا كدليل لمحاولة تنقية الجسد من السموم عبر السيطرة عليها بواسطة الجلد المسؤول عن إزالة السموم الثانوية.