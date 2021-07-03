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التعرق المفرط والإمساك تشير لإمتلاء جسمك بالسموم

منذ 32 دقيقة
1303
التعرق المفرط والإمساك تشير لإمتلاء جسمك بالسموم

أميرة خالد (صدى):
يصاب عدد من الأشخاص ببعض الأعراض التي تشير إلى وجود مشاكل خاصة بالجسم وأن به بعض السموم في الجسد والتي يجب التخلص منها حتى لا تسبب مشاكل صحية.

وتتضمن أبرز هذه الأعراض إصابة الأشخاص بـ "الإمساك"، فعندما تتراكم السموم والفضلات الناتجة من عملية الهضم، يعجز القولون عن معالجتها والقضاء عليها بالشكل الصحيح، ويتمل حل هذه المشكل بالحرص على شرب الماء باستمرار.

ومن أبرز هذه المؤشرات أيضًا رائحة الفم الكريهة والتي تشير إلى وجود مشكلة في الجهاز الهضمي، خاصة مع نمط غذائي يعتمد على الكربوهيدرات والسكريات.

كما يشير الطفح الجلدي والتعرق المفرط أيضًا كدليل لمحاولة تنقية الجسد من السموم عبر السيطرة عليها بواسطة الجلد المسؤول عن إزالة السموم الثانوية.

 

السموم
الجهاز الهضمي
التعرق
الجسد
مشاكل صحية

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أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
تلعب على أرض محايده غصب عنك مافيه دلع الدلع والبكائيات خلها محليه جايز لك الوضع وإلا الانسحاب طيب إذا ما أنت قد المسؤليه
غليس ولد رماح
تلعب على أرض محايده غصب عنك مافيه دلع الدلع والبكائيات خلها محليه جايز لك الوضع وإلا الانسحاب طيب إذا ما أنت قد المسؤليه
غليس ولد رماح
تلعب على أرض محايده غصب عنك مافيه دلع الدلع والبكائيات خلها محليه جايز لك الوضع وإلا الانسحاب طيب إذا ما أنت قد المسؤليه
راكان
الطاق طاقيه ولا تهجد الطاقيه الا بالعقال النصراوي يا بقرديه.
راكان
الطاق طاقيه ولا تهجد الطاقيه الا بالعقال النصراوي يا بقرديه.

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