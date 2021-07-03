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انهيار أرضي ينتج عنه سيل عارم كبير
منذ ساعتين
824
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التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13567
منذ 6 دقائق
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف
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أحدث التعليقات
القرني
[email protected]
@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تكفى يامايكل إذا عندها اخت لا تنساني ابتعلم الطبخات الفلبينيه 😊😂
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ان شاء الله .. .. بس لو جاب ميكانيكيين فلبينيين وشغّل ورشة ابوه ، ابرك له من الفود ترك .. هنا يجونه...
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف
واضح*** وصريح***
بالتوفيق لك يا أخ مايكل(( سعود الدوسري)) وكل مواطن ومواطنه يسعى لكسب رزقه بالحلال..
واضح*** وصريح***
بالتوفيق لك يا أخ مايكل(( سعود الدوسري)) وكل مواطن ومواطنه يسعى لكسب رزقه بالحلال..
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