رانيا يوسف تثير الجدل مجددا بملابسها الجريئة

القاهرة (صدى):
أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل مجددا بعد ظهورها بإطلالة مثيرة تتسم بالجرأة.
ونشرت رانيا يوسف التي تطل كل فترة على الساحة، لتثير الجدل بموضوع أو قضية أو تصريح أو صورة، مجموعة جديدة لها من الصور خلال عطلة بحرية تباينت فيها الإطلالات.
وأظهرت الصور الفنانة المصرية ترتدي ملابس صيفية خلال قضاء عطلتها على البحر، وقد ارتدت ملابس فتحت عليها موجة جديدة من النقد.
وعلقت رانيا يوسف عبارة عن رسالة موجهة للمرأة حيث قالت : "ارتدي من الثياب ما يعجبك، واعتنقي من الدين ما بالله يوصلك .. واعلمي بأن عورات العقول والضمائر أشد قبحا من عورات الأجساد .. تمسكي بالإنسانية وتحرري في رحابها, فالله قد خلقنا عليها ناظرا لقلوبنا التي هي في الصدور، وسامحي من أساء إليكي، فقد أعياه الجهل وأعماه مع سبق الإصرار والترصد".