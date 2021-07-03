الصحة الروسية تدعو الحوامل لتلقي لقاح كورونا بعد الأسبوع الـ22

موسكو (صدى):
دعت وزارة الصحة الروسية، الحوامل، للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا بعد الأسبوع الـ22 من الحمل.
وأوضحت وزارة الصحة الروسية:"يجب استخدام لقاح (سبوتنيك V) أثناء الحمل فى الحالات التى تفوق فيها الفوائد المتوقعة للأم المخاطر المحتملة على الطفل"، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأشارت إلى الفئات المعرضة للخطر ومنها النساء الحوامل المصابات بالسمنة وأمراض الرئة المزمنة والسكرى وأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام وأمراض الكلى والكبد المزمنة.
وأكدت أنه لا توجد معلومات فى الوقت الحالى تبين أن لقاح (سبوتنيك V) قد يشكل تهديدًا للمرأة الحامل أو الجنين.