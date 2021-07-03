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مايكل الدوسري يروي تفاصيل زواجه من فلبينيه وسبب تسميته بعمدة الفلبين بالرياض

منذ 42 دقيقة
2123
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مايكل الدوسري يروي تفاصيل زواجه من فلبينيه وسبب تسميته بعمدة الفلبين بالرياض

يوسف الحميد (صدى):
روى شاب سعودي أطلق عليه سكان الحي الذي أقام فيه خلال رحلة تعلمه اللغة الإنجليزية في الفلبين اسم مايكل سبب تسميته بهذا الإسم ورحلته إلى الفلبين التي أتقن خلالها اللغة الإنجليزية والفلبينية وصولا للتخصص في طهي الأطعمة الفلبينية في الرياض.

وقال مايكل : اشتغلت في إحدى الشركات وكان العامل يتحدث لغة إنجليزية بينما لم أفهم شيء فقمت ببيع سيارتي وتوجهت إلى الفلبين لتعلم اللغة الإنجليزية وكنت محدد المدة 3 شهور ولكن استمريت سنة ونصف ثم عدت إلى المملكة متقنا اللغتين الإنجليزية والفلبينية .

وأشار إلى أنه تزوج من فتاة فلبينية تعرف عليها في المعهد خلال فترة الدراسة ، مشيرا إلى أن الفلبينية تهتم بزوجها كثيرا . مضيفا أنه عمل في ورشة والده بعد ذلك لمدة 5 سنوات وخسر.

وأضاف أن زوجته طلبت طعام شهير في الفلبين تحت مسمى طعام الشوارع ولم يكن يتوافر في الرياض فتوجه إلى بلد زوجته مرة أخرى وتعلم طريقة طهى الأطعمة الفلبينية.

وتابع: جمعت فلوس وعملت ثلاجة طعام مختص في أكل شعب الفلبينين في الرياض. لافتا إلى أنه لم يكن معروفا في البداية ثم عرف الفبينين أنه متزوج فلبينية فأقبلوا على شراء الأطعمة منه ولقبوه بعمدة الفلبيين في الرياض.

الرياض
مايكل الدوسري الفلبين

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13567
منذ 29 دقيقة
بالتوفيق لك يا أخ مايكل(( سعود الدوسري)) وكل مواطن ومواطنه يسعى لكسب رزقه بالحلال..
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13567
منذ 29 دقيقة
بالتوفيق لك يا أخ مايكل(( سعود الدوسري)) وكل مواطن ومواطنه يسعى لكسب رزقه بالحلال..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130082
منذ 15 دقيقة
موفق خير ان شاء الله ..

.. بس لو جاب ميكانيكيين فلبينيين وشغّل ورشة ابوه ، ابرك له من الفود ترك .. هنا يجونه الزباين باالهبل ، يدخل باالشهر مالا يدخله تركُّه خلال سنه ..
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66788
منذ 15 دقيقة
تكفى يامايكل
إذا عندها اخت
لا تنساني
ابتعلم الطبخات الفلبينيه 😊😂

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تكفى يامايكل إذا عندها اخت لا تنساني ابتعلم الطبخات الفلبينيه 😊😂
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ان شاء الله .. .. بس لو جاب ميكانيكيين فلبينيين وشغّل ورشة ابوه ، ابرك له من الفود ترك .. هنا يجونه...
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف
واضح*** وصريح***
بالتوفيق لك يا أخ مايكل(( سعود الدوسري)) وكل مواطن ومواطنه يسعى لكسب رزقه بالحلال..
واضح*** وصريح***
بالتوفيق لك يا أخ مايكل(( سعود الدوسري)) وكل مواطن ومواطنه يسعى لكسب رزقه بالحلال..

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