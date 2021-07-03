السيسي يفتتح قاعدة «3 يوليو» البحرية ويطالب بتصوير الأطفال أمام الطائرات

القاهرة (صدى):
افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قاعدة «3 يوليو» البحرية في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح المطلة على البحر المتوسط، مطالبًا بتصوير الأطفال أمام الطائرات والسفن.
وقال الرئيس المصري: "صوروا الولاد مع الطائرات، ده تاريخ جميل بالنسبة لهم"؛ حيث تعد قاعدة «3 يوليو» البحرية، إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية.
وتعتبر القاعدة الجديدة بمثابة نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد توجد في المنطقة، ومكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.