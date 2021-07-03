بالفيديو.. شيرين عبدالوهاب تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد أزمة التسجيلات المسربة

القاهرة (صدى):
انهارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب من البكاء على الهواء خلال حديثها عن الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها جراء تسريب صوتي منسوب لوالد زوجها المطرب حسام حبيب، الذي اتهم ابنه بسرقة زوجته شيرين، والسعي للزواج عليها.
وأوضحت شيرين عبدالوهاب، خلال مكالمة في برنامج الحكاية على إم بي سي مصر، إنها تنزعج من التدخل في حياتها الشخصية، لأنها لا ترى أهمية بأن يعرف الجمهور خبر شرائها سيارة جديدة مثلا، مضيفة وهي تبكي: "أنا تعبانة.. أنا بحاول أمشي جوا الحيط مش برا الحيط" .
وقالت الفنانة المصرية، أنه وقت حدوث تلك الاتهامات الغريبة وتسريب التسجيل كانت في أمريكا، ويبدو أنها كانت ستكشف تفاصيل عن مرض ما ألم بها، لكنها لم تستطع استكمال حديثها ودخلت في نوبة بكاء، ليستكمل زوجها قائلا إن الجمهور لا يفهم أن الفنان بشر، وفي النهاية عندما تنتهك حياته بهذه الطريقة لا يعرف إلى أين يذهب.
وأكد حسام حبيب أن الهدف من التسجيل الصوتي هو ابتزازه، عبر مساومته ماديا، لافتًا إلى أن فتاة راسلته عبر حسابه في "فيسبوك" ، ثم "واتساب" قبل نشر التسريب، وقالت له ما حدث بينها وبين والده، وأرسلت له جزءا من التسجيل؛ حيث هددته وابتزته بالحصول على مقابل قيمته 2 مليون جنيه، وإلا سيتم نشر التسجيل، مردفا أنه رد عليها بأن تأتي إليه وتأخذ الـ2 مليون جنيه، وتنشر التسجيل أيضا.