مسنة تضرب زوجها حتى الموت أثناء شجار بينهما

القاهرة (صدى):
أقدمت سيدة مسنة في مصر على ضرب زوجها حتى الموت في مشاجرة بينهما؛ ليتم القبض عليها وحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.
وتلقت الشرطة في العاصمة المصرية القاهرة بلاغًا يفيد بوفاة مسن 80 عام، متأثرًا بإصابته في الرأس وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان؛ حيث اتضح وقوع مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وزوجته 74 عاما.
وتطورت المشادة الكلامية إلى قيام المجني عليه بمحاولة ضربها بـ "العكاز" الخاص به، ولكنها تمكنت من استخلاصه منه وسددت له عدة ضربات على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى، وتم القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.