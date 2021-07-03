بالفيديو.. استشاري: التعرض للشمس خطر على مرضى القلب والشرايين

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكد استشاري أمراض الباطنية والقلب في مدينة الملك سعود الطبية، الدكتور فهد العنزي، اليوم السبت، أن ارتفاع درجة الحرارة والتعرض لأشعة الشمس يؤثر على سلبًا على الصحة العامة وخاصة صحة القلب.
وأوضح الدكتور فهد العنزي، أن الضرر يكون أشد على من يعانون من أمراض القلب والشرايين وذلك؛ لأنهم يعانون بالأساس من قصور في عضلة القلب وارتفاع في ضغط الدم واختلاف نبضات القلب، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .
وأشار استشاري أمراض القلب، إلى أن عند التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة يبدأ الجسم في فقد السوائل؛ مما يؤثر سلبًا على القلب ويبدأ في محاولة إمداد الجسم بالسوائل الأمر الذي يرفع من نبضات القلب ورفع الضغط مبدئياً ثم ينزل الضغط، كما عند فقدان السوائل يبدأ القلب في انتقائية الإمداد لبعض أجزاء الجسم دون غيرها وخاصة الجهاز العصبي والجهاز القلبي.