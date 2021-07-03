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بالفيديو.. ممرضة ترعى طفلًا "كينيًا" بعد وفاة والدته لمدة 4 أشهر في حائل

منذ 46 دقيقة
2071
بالفيديو.. ممرضة ترعى طفلًا "كينيًا" بعد وفاة والدته لمدة 4 أشهر في حائل

حائل (صدى):
قامت ممرضة بفعل إنساني ضربت به أروع أمثلة الرحمة والحنو حينما رعت طفلًا كينيًا لمدة 4 أشهر بعد وفاة والدته في منطقة حائل.

وأوضحت الممرضة مريم الشمري، أن بداية القصة حينما تم نقل الطفل إلى مستشفى الولادة والأطفال لارتفاع نسبة "الصفار" في الدم؛ حيث تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة له للتأكد من سلامته وتنويمه ومتابعة حالته، بحسب "الإخبارية" .

وقالت الممرضة أنه بعد الاستقرار ومعرفة التفاصيل تبين أن الأم تم نقلها إلى مستشفى الملك خالد وتوفيت أثناء تلقي العلاج؛ ليتم التواصل مع السفارة الكينية لترحيل الطفل لأسرته، فيما مكث لديها 4 أشهر قبل ترحيله بسبب ظروف تفشي الجائحة؛ لتقوم بعد ذلك السفارة الكينية بتكريمها.

حائل
ممرضة
طفل كيني

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يا سلام عليكم يا رجال المدلهمات
ابو محمد
ياليتهم يروحون شركات المقاولات الي تعمل داخل الاسوار مثل الإسكان وغيرها كلها عمالة مخالفة الا مارحم ربي تستر تجاري عيني عينك يجيك مهندس اجنبي...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا من كل شر وضر ماعلمناه وماجهلناه .. آمين ..
صالح محمد
والله متعود يفكر نفسه مع طاقم التحكيم المحلي نسي نفسه
4lovex2
خبيثه مكاره

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