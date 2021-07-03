مختصة: الألعاب العشوائية وراء العدوانية والتشتت الذهني لدى الأطفال

الرياض (صدى):
قالت رحاب الفريج مستشارة تربوية في مجال الأسرة والطفولة أن العدوانية والتشتت الذهن لدى الأطفال يرجع سببه الى اختيار الألعاب الإلكترونية العشوائية.
وأوضحت المختصة أن اللعب بشكل عام يساعد في عملية نمو الطفل الاجتماعي ويؤثر على شخصية الطفل ، مشيرة إلى أن هناك آثار قصيرة المدى تظهر على الطفل وآثار أخرى تؤثر في بناء شخصيته .
وأضافت أن الوالدين لابد أن يكون لديهم دراية بطريقة تنمية مهارات أطفالهم ، مؤكدة أن بعض الأسر تختار الألعاب العشوائية لإشغال الطفل مما ينمي لديهم العدوانية والتشتت وفرط الحركة وفقدان المهارات الاجتماعية.