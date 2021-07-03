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وزارة الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 18 مسجداً بعد تعقيمها في 3 مناطق

منذ 55 دقيقة
1545
وزارة الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 18 مسجداً بعد تعقيمها في 3 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 18 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 147 يوماً 1748 مسجداً.

وأوضحت الوزراة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها 13 مسجداً بمنطقة عسير وثلاثة مساجد بمنطقة الباحة ومسجدين بمنطقة الشرقية.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة, داعية إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد.

عسير
وزارة الشؤون الإسلامية
المساجد
الإجراءات

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يا سلام عليكم يا رجال المدلهمات
ابو محمد
ياليتهم يروحون شركات المقاولات الي تعمل داخل الاسوار مثل الإسكان وغيرها كلها عمالة مخالفة الا مارحم ربي تستر تجاري عيني عينك يجيك مهندس اجنبي...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا من كل شر وضر ماعلمناه وماجهلناه .. آمين ..
صالح محمد
والله متعود يفكر نفسه مع طاقم التحكيم المحلي نسي نفسه
4lovex2
خبيثه مكاره

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