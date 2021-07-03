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أبرز 5 سيارات ألمانية لـ موديلات 2021 داخل المملكة

منذ 56 دقيقة
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أبرز 5 سيارات ألمانية لـ موديلات 2021 داخل المملكة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تتميز المملكة بوجود على باقة متنوعة من الاصدارات القوية داخل الأسواق و التي تختلف بين إطلالة و أخرى، سواء كانت تتعلق بالتصميم الهيكلي، أو عناصر التحكم، أو العلامة التجارية مثل الاصدارات التي تحمل شعار الصانع الالماني، حيث تنفرد بالعديد من النقاط القوية .

وسلط تقرير الضوء على قائمة بـ أقوى 5 سيارات لعلامات تجارية المانية داخل المملكة لـ موديلات 2021.

1 – فولكس فاجن تي روك موديل 2021

تتميز السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2021 بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 148 حصان، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

و يبلغ سعر السيارة الفئة الاولى أوتوماتيك موديل ترند 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 83,999 ريال، والفئة الثانية أوتوماتيك موديل ستايل 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 102,800 ريال، الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SPORT R-LINE 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 121,999 ريال.

2 – فولكس فاجن باسات موديل 2021

تحتوي السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2021 على محرك بسعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 170 حصان، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، ويبلغ اسعار الفئة الاولى أوتوماتيك موديل TRENDLINE 2021محرك 2500 سي سي بسعر 100,870 ريال، والفئة الثانية أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 2500 سي سي بسعر 126,500 ريال.

3 – بورش ماكان موديل 2021

تزود السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 248 حصان، و 370 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى نسخة اخرى بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، و يبلغ سعر الفئة الاولى أوتوماتيك موديل BASE 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 247,940 ريال ،الفئة الثانية أوتوماتيك موديل S 2021 محرك 3000 سي سي بسعر 322,190 ريال ،والفئة الرابعة أوتوماتيك موديل TURBO S 2021 محرك 3000 سي سي تيربو بسعر 462,550 ريال سعودي.

4 – بي ام دابليو X7 موديل 2021

تستمد السيارة بي ام دابليو X7 موديل 2021 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات، ينتج قوة 335 حصان، و 450 نيوتن/متر من عزم الدوران، إلى جانب محرك اخر ثماني الاسطوانات طراز V8، يستطيع أن يولد قوة 462 حصان، ويبلغ أسعارالفئة الاولى أوتوماتيك موديل XDRIVE40I 2021محرك 3000 CC بسعر 473 ريال، والفئة الثانية أوتوماتيك موديل XDRIVE50I 2021 محرك 4400 CC بسعر 562,100 ريال.

5 – مرسيدس مايباخ موديل 2021

تتميز السيارة بمحرك V12 قادر على انتاج قوة هائلة تصل إلى 630 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 1000 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 250 كيلومتر في الساعة، ويبلغ سعر السيارة مرسيدس مايباخ موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 1.329.900 ريال.

 

المملكة
مرسيدس
الأسواق
سيارات المانية

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
إبن سمومة
قواكم الله ياالعيون الساهرة.
ابو علي
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه
واضح*** وصريح***
تسرب نفطي من أحد المنصات البترولية البحرية..
اللهو البرى
ياولد اش بعسكر الكويت.. وين السلاح.. وبعدين انت كعسكري لاتسمح لاأحد بالاقتراب منك مهما يكن.. وخاصة ذولا اللي ماهم طبيعيين.لابد .العسكري يكون يقض وحذر...

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