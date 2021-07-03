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مشجعة تهاجم لاعب شهير وتسكب مادة حارقة على وجهه

منذ 24 دقيقة
1620
مشجعة تهاجم لاعب شهير وتسكب مادة حارقة على وجهه

وكالات (صدى):
تعرض يوان ويسا لاعب فريق لوريان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، للهجوم من قبل مشجعة ألقت مادة حارقة على وجهه.

وكانت الفتاة قد طرقت باب لاعب كرة القدم الفرنسي في فترة ما بعد الظهيرة، وطلبت توقيعا لابنها ثم عادت حوالي منتصف الليل وألقت مادة حارقة على وجه اللاعب؛ ليقول النادي أنه سيخضع لعملية جراحية في وقت لاحق، بعد الحروق التي سببتها له المادة.

وصرح نادي لوريان في بيان: "نحن في حالة صدمة ونأمل في تقديم الدعم الكامل لـ ويسا وعائلته"، ولم يذكر النادي أي تفاصيل أخرى عن طبيعة إصاباته، مؤكدا: "لوريان يتوجه إلى نظام العدالة لإدانة الشخص الذي نفذ هذا الهجوم، والمطالبة بحق ويسا".

الدوري الفرنسي
مادة حارقة
مشجعة
يوان ويسا
نادي لوريان

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
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اللهو البرى
ياولد اش بعسكر الكويت.. وين السلاح.. وبعدين انت كعسكري لاتسمح لاأحد بالاقتراب منك مهما يكن.. وخاصة ذولا اللي ماهم طبيعيين.لابد .العسكري يكون يقض وحذر...
واضح*** وصريح***
الجاهل عدو نفسه.
سالم الروقي
مسيلمه الكذاب ... ويا صبر الارض .
بن
زي ما قلك سلوم في البلاي ستيشن فقط حمد الله يلعب للأتحاد مجنون هو يروح نادي طفران هذا يبغى فلوسه وانتم ما سددتوا ديون...

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