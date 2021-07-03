مشجعة تهاجم لاعب شهير وتسكب مادة حارقة على وجهه

وكالات (صدى):
تعرض يوان ويسا لاعب فريق لوريان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، للهجوم من قبل مشجعة ألقت مادة حارقة على وجهه.
وكانت الفتاة قد طرقت باب لاعب كرة القدم الفرنسي في فترة ما بعد الظهيرة، وطلبت توقيعا لابنها ثم عادت حوالي منتصف الليل وألقت مادة حارقة على وجه اللاعب؛ ليقول النادي أنه سيخضع لعملية جراحية في وقت لاحق، بعد الحروق التي سببتها له المادة.
وصرح نادي لوريان في بيان: "نحن في حالة صدمة ونأمل في تقديم الدعم الكامل لـ ويسا وعائلته"، ولم يذكر النادي أي تفاصيل أخرى عن طبيعة إصاباته، مؤكدا: "لوريان يتوجه إلى نظام العدالة لإدانة الشخص الذي نفذ هذا الهجوم، والمطالبة بحق ويسا".