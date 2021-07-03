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بالفيديو.. شبان يقتلون شقيقتهم رمياً بالرصاص "بداعي الشرف"

منذ 41 دقيقة
908
بالفيديو.. شبان يقتلون شقيقتهم رمياً بالرصاص "بداعي الشرف"

دمشق (صدى):
أقدم عدد من الشبان على قتل شقيقتهم التي لم تتجاوز 18 عاما في ريف الحسكة شمالي شرقي سوريا، ووثقوا جريمتهم بمقطع فيديو.

وأوضحت مصادر إن "شبان أطلقوا النار الأربعاء الماضي على شقيقتهم التي لم تتجاوز الـ18 عاما في الرأس وذلك بداعي الشرف، ما أدى إلى مقتلها في حي مساكن الزهور "حوش داعر" بريف الحسكة الشمالي" ،مضيفة أن ذوي الفتاة استطاعوا ضبطها أثناء محاولتها الهرب مع شاب نحو الأراضي التركية، بحسب موقع تلفزيون سوريا.

وكشفت المصادر أن الشاب الذي هربت معه الفتاة تقدّم في وقت سابق لخطبتها، لكن أهلها رفضوا ، كما رفضت الفتاة بعدها الزواج بابن عمها، ومن ثم هربت مع الشاب المرفوض من قبل ذويها، ليلاحقها أفراد من عائلتها ويقدموا على قتلها رمياً بالرصاص بريف مدينة المالكية.

سوريا
الرصاص
شبان
مدينة المالكية

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
إبن سمومة
قواكم الله ياالعيون الساهرة.
ابو علي
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه
واضح*** وصريح***
تسرب نفطي من أحد المنصات البترولية البحرية..
اللهو البرى
ياولد اش بعسكر الكويت.. وين السلاح.. وبعدين انت كعسكري لاتسمح لاأحد بالاقتراب منك مهما يكن.. وخاصة ذولا اللي ماهم طبيعيين.لابد .العسكري يكون يقض وحذر...

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