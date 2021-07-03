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النصر يرفض مواجهة تراكتور على أرض محايدة بدوري أبطال آسيا

منذ 39 دقيقة
1671
النصر يرفض مواجهة تراكتور على أرض محايدة بدوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
أعلنت إدارة نادي النصر تمسكها على خوض فريقها لكرة القدم مباراته في دوري الـ16 لدوري أبطال آسيا أمام تراكتور الإيراني يوم 14 سبتمبر المقبل، على ملعب مرسول بارك الخاص بالنادي.

وأرسل نادي النصر خطاب رسمي للاتحاد الآسيوي، أكد خلاله أنَّ خوض المباراة على مرسول بارك، هو حق أصيل مكفول للنادي بموجب لوائح بطولة دوري أبطال آسيا، مشيرا إلى أن لائحة المسابقة التي أعلنها الاتحاد الآسيوي تنص على حق الفريق الذي يتصدر مجموعته في أن يلعب مباراته في دور الـ16 على ملعبه، وبما أن النصر تمكن من إنهاء مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة فمن حقه مواجهة تراكتور في ملعب مرسول بارك.

جاء ذلك تجسيدًا لموقف النادي الذي أعلنه مسلي آل معمر رئيس النادي مطلع شهر مايو الماضي، حين أكّد رفض ناديه مواجهة تراكتور على أرض محايدة.

النصر
دوري أبطال آسيا
تراكتور

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تسرب نفطي من أحد المنصات البترولية البحرية..
اللهو البرى
ياولد اش بعسكر الكويت.. وين السلاح.. وبعدين انت كعسكري لاتسمح لاأحد بالاقتراب منك مهما يكن.. وخاصة ذولا اللي ماهم طبيعيين.لابد .العسكري يكون يقض وحذر...
واضح*** وصريح***
الجاهل عدو نفسه.
سالم الروقي
مسيلمه الكذاب ... ويا صبر الارض .
بن
زي ما قلك سلوم في البلاي ستيشن فقط حمد الله يلعب للأتحاد مجنون هو يروح نادي طفران هذا يبغى فلوسه وانتم ما سددتوا ديون...

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