النصر يرفض مواجهة تراكتور على أرض محايدة بدوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
أعلنت إدارة نادي النصر تمسكها على خوض فريقها لكرة القدم مباراته في دوري الـ16 لدوري أبطال آسيا أمام تراكتور الإيراني يوم 14 سبتمبر المقبل، على ملعب مرسول بارك الخاص بالنادي.
وأرسل نادي النصر خطاب رسمي للاتحاد الآسيوي، أكد خلاله أنَّ خوض المباراة على مرسول بارك، هو حق أصيل مكفول للنادي بموجب لوائح بطولة دوري أبطال آسيا، مشيرا إلى أن لائحة المسابقة التي أعلنها الاتحاد الآسيوي تنص على حق الفريق الذي يتصدر مجموعته في أن يلعب مباراته في دور الـ16 على ملعبه، وبما أن النصر تمكن من إنهاء مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة فمن حقه مواجهة تراكتور في ملعب مرسول بارك.
جاء ذلك تجسيدًا لموقف النادي الذي أعلنه مسلي آل معمر رئيس النادي مطلع شهر مايو الماضي، حين أكّد رفض ناديه مواجهة تراكتور على أرض محايدة.