نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الشؤون الإسلامية" تكمل مشروع فرش جامع ميقات بالسجاد تزامنا مع الاستعدادات لاستقبال الحجاج

منذ 45 دقيقة
1688
"الشؤون الإسلامية" تكمل مشروع فرش جامع ميقات بالسجاد تزامنا مع الاستعدادات لاستقبال الحجاج

المدينة المنورة (صدى):
أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة أعمال مشروع فرش جامع ميقات ذي الحليفة بالسجاد الفاخر عالي الجودة وبمواصفات عالمية تم تجهيزه بأيدي فنية ماهرة ومتخصصة عبر إحدى أكبر الشركات الوطنية والمتخصصة بصناعة السجاد بالمملكة، في إطار استعدادات الوزارة لإستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة القاضية بتسخير كل الأمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن .

وبلغت كمية فرش الجامع 5000 متر مربع من السجاد الفاخر المبطن باللباد الصوف عالي الجودة بسماكة 8 ملم شملت كامل مصلى الجامع والساحات التابعة التي تتسع لـ 5000 آلاف مصلٍ ومصلية، كما تميز السجاد المعتمد في المشروع بجودته العالية حيث تمت صناعته من مادة الإكريليك النقي 100 المقاوم للحريق والتعفن وفق أعلى المواصفات العالمية .

كما يتمير السجاد بطرازه الإسلامي الذي لا يلهي المصلين وبوبره الكثيف المعالج والمقاوم للبكتيريا والتعفن الذي تبلغ وزن الوبرة الكلي 4600 جرام لكل متر مربع ، وبلونه الأحمر الذي لايتلاشى مع الزمن وتحمله للضغط العالي والاستخدام الشاق في ظل الأعداد الكبيرة التي تفد للميقات طوال العام، كما بلغ عدد الصفوف في الاتجاه الطولي 1200 وفي الاتجاه العرضي 500 وعدد العقد 600,000 عقدة، وعدد النقط بالفرش مليون و200 ألف نقطة، وارتفاع الوبر 12 ملم بسماكة كلية 15 ملم وتعد هذه المواصفات التي تم تنفيذها بالمشروع من أرقى وأجود ما توصلت له صناعة السجاد بالعالم.

المملكة
المدينة المنورة
وزارة الشؤون الإسلامية
السجاد
جامع ميقات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
إبن سمومة
قواكم الله ياالعيون الساهرة.
ابو علي
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه
واضح*** وصريح***
تسرب نفطي من أحد المنصات البترولية البحرية..
اللهو البرى
ياولد اش بعسكر الكويت.. وين السلاح.. وبعدين انت كعسكري لاتسمح لاأحد بالاقتراب منك مهما يكن.. وخاصة ذولا اللي ماهم طبيعيين.لابد .العسكري يكون يقض وحذر...

أخر الأخبار

وزير الداخلية: نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم من الجرائم الكبرى
وزير الداخلية: نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم من الجرائم الكبرى
منذ 6 دقائق 1165
قرود تهاجم امرأة عند باب منزلها
قرود تهاجم امرأة عند باب منزلها
منذ 21 دقيقة 293
عواقب وخيمة لقطع الاشارة المرورية
عواقب وخيمة لقطع الاشارة المرورية
منذ 25 دقيقة 371
الناس معد فيها صبر
الناس معد فيها صبر
منذ 36 دقيقة 435
بالفيديو.. شبان يقتلون شقيقتهم رمياً بالرصاص "بداعي الشرف"
بالفيديو.. شبان يقتلون شقيقتهم رمياً بالرصاص "بداعي الشرف"
منذ 41 دقيقة 905
"الشؤون الإسلامية" تكمل مشروع فرش جامع ميقات بالسجاد تزامنا مع الاستعدادات لاستقبال الحجاج
"الشؤون الإسلامية" تكمل مشروع فرش جامع ميقات بالسجاد تزامنا مع الاستعدادات لاستقبال الحجاج
منذ 45 دقيقة 1688
مشجعة تهاجم لاعب شهير وتسكب مادة حارقة على وجهه
مشجعة تهاجم لاعب شهير وتسكب مادة حارقة على وجهه
منذ 50 دقيقة 2037
أبرز 5 سيارات ألمانية لـ موديلات 2021 داخل المملكة
أبرز 5 سيارات ألمانية لـ موديلات 2021 داخل المملكة
منذ 56 دقيقة 1624
«التحالف العربي» يعلن إحباط عملية هجوم عدائي بزورقين مفخخين للحوثيين
«التحالف العربي» يعلن إحباط عملية هجوم عدائي بزورقين مفخخين للحوثيين
منذ ساعة 1662
النصر يرفض مواجهة تراكتور على أرض محايدة بدوري أبطال آسيا
النصر يرفض مواجهة تراكتور على أرض محايدة بدوري أبطال آسيا
منذ ساعة 1926