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طفل يمني يروي كيف قتلت الألغام الحوثية أهله وأخذت معه طفولته

منذ ساعة
2015
طفل يمني يروي كيف قتلت الألغام الحوثية أهله وأخذت معه طفولته

فهمي محمد (صدى):
تعرض الطفل عبده الزريقي أحد أطفال مديرية المخا في اليمن لواحدة من أبشع المآسي وأكثرها وحشية على يد مليشيا الحوثي.

وروى الطفل عبده الزريقي ذو الرابعة عشر عاما مأساتها قائلا: أخذت الألغام الحوثية مني أبي وأمي وأخي وأختي في حوادث متفرقة، وتركوني أصارع قسوة الحياة ومشقة العيش، ووجدت نفسي المسؤول الأول عن إعالة خمس أخوة وخمس أخوات جميعهم أطفال بعمر الزهور"

وأضاف الطفل"تركت دراستي، وطفولتي جانبا، وتحركت للعمل مع المزارعين والعمال في المزارع، حتى أتمكن من توفير متطلبات العيش الأساسية لأفراد أسرتي، واحميهم من التشرد والضياع.

وعن تفاصيل ما حدث لأسرته يقول الطفل عبده "قبل أربع سنوات من اليوم، كان أبي عائدا من السوق، وخلال عودته انفجر بسيارته لغم حوثي زرع بجانب المزرعة، تسبب بمقتله,وبعد مرور ثلاثة أعوام من حادثه أبي، تلقيت خبر انفجار لغم بمزرعتنا وتسبب بمقتل أمي، وأخي وأختي، حيث كانوا يعملون في المزرعة، وانفجر بهم اللغم وقتلهم جميعا".

وأنهى الطفل حديثه قائلا: "لم تكتف الألغام بكل ما فعلت بي، بل إنها اخذت آخر مصدر معيشتي، والذي من خلاله أعيل أسرتي لقد انفجر لغم باثنين من أبقاري أثناء مرورها بجانب المزارع.

مليشيا الحوثي
طفل يمني
الألغام الحوثية

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