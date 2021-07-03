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لورين عيسى: زواجي من عبدالخالق الغانم كان سريًا

منذ 20 دقيقة
541
لورين عيسى: زواجي من عبدالخالق الغانم كان سريًا

أميرة خالد (صدى):
أكدت المخرجة السورية لورين عيسى، أن زواجها من المخرج الراحل عبد الخالق الغانم، كان سريّاً في بدايته وأنها الزوجة الثانية.

وأوضحت لورين عيسى: "بأول زواجنا كان شبه سري؛ لأن أغلب الوسط عرف بزواجنا، لكن قبل وفاته الله يرحمه بسنتين أعلنا الخبر بشكل عام... ما كنت أطلعه بسنابي كتير لأسباب خاصة".

وتابعت المخرجة السورية: "أنا الزوجة الثانية وأطفال ما عندي لأن قبل لا يتعالج من سرطان البروستاتة طلب نتزوج وأنا رفضت بسبب (شيء معين) وبعد علاجه من سرطان البروستاتة شاء الله وتزوجنا وهذا أكبر دليل على إني تزوجته عن حب وبدون مصالح".

واختتمت لورين عيسى تصريحاتها التي تحدثت فيها عن تفاصيل من حياتها الخاصة، قائلة: "على فكرة السبب اللي رفضت الزواج منه في البداية كان هذا السبب هو نفسه نهاية حياته... طبعاً لا أقصد مرضه ولكن شيء لن يتخيله عقلك (والأقدار بيد الله) الله يرحمه ويغفر له".

 

زواج
لورين عيسى
عبدالخالق الغانم
فن ومشاهير

التعليقات

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أحدث التعليقات

watan
انه حب الووطن ياااااااااااااااااااااسادة... شكرا كاريلو فأنت ذوا اخلاق عاليه وهمك داخل الملعب ولا تغلط على اياً من الخصوم فأنت لست مثل غيرك ممن...
mousa
الله يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين
mousa
زمان يافن الله يشفيها ويعافيها
مطر الاسود
صدقناكم بتفهمونا انكم لا تعلمون اين مكانه اشك انه من صناعتكم وانتاجكم وانه ينفذ خططكم مهما كانت وان المحصلة النهائية لما يقوم به هؤلاء...
مطر الاسود
صدق من قال يابن ادم اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة وانت فيما بين ذلك تحمل في جوفك العذرة يعني (زق) فما الذي يجعلك...

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