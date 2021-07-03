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رجل يوثق عاصفة رملية مرعبة

منذ ساعتين
479

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
إبن سمومة
قواكم الله ياالعيون الساهرة.
ابو علي
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه
واضح*** وصريح***
تسرب نفطي من أحد المنصات البترولية البحرية..
اللهو البرى
ياولد اش بعسكر الكويت.. وين السلاح.. وبعدين انت كعسكري لاتسمح لاأحد بالاقتراب منك مهما يكن.. وخاصة ذولا اللي ماهم طبيعيين.لابد .العسكري يكون يقض وحذر...

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