رفض دعوى خلع أقامتها امرأة ضد زوجها بعدما منعها من الخروج مع صديقاتها

أبوظبي (صدى):
قررت محكمة الأحوال الشخصية في خورفكان بإمارة الشارقة في دولة الإمارات، رفض طلب امرأة بالخلع من زوجها؛ بحجة منعها من الخروج مع صديقاتها، وإدمانه على المشروبات الكحولية، وضربها وإهانتها.
وجاء الحكم لعجز الزوجة عن إثبات ادعائها، وعدم وجود ضرر واضح، يتعذر معه استمرار الزواج، حيث كانت الزوجة قد طالبت المحكمة بتطليقها للضرر، وحضانة ابنها، وإلزام الزوج بمؤخر المهر، لافتة إلى أن زوجها سيئ العشرة معها.
وأوضح الزوج أن الإشكالية التي ادعتها لطلب الطلاق بضرر، سببها مطالبتها المستمرة بالخروج مع صديقتها أو إحضارهن للمنزل، وحين رفض تحقيق طلبها، افتعلت المشاكل معه، وأقامت دعوى طلاق للضرر، كما أنكر إدمانه المواد الكحولية؛ لتقرر المحكمة رفض دعوى الطلاق للضرر.