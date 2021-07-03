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رفض دعوى خلع أقامتها امرأة ضد زوجها بعدما منعها من الخروج مع صديقاتها

منذ 30 دقيقة
644
رفض دعوى خلع أقامتها امرأة ضد زوجها بعدما منعها من الخروج مع صديقاتها

أبوظبي (صدى):
قررت محكمة الأحوال الشخصية في خورفكان بإمارة الشارقة في دولة الإمارات، رفض طلب امرأة بالخلع من زوجها؛ بحجة منعها من الخروج مع صديقاتها، وإدمانه على المشروبات الكحولية، وضربها وإهانتها.

وجاء الحكم لعجز الزوجة عن إثبات ادعائها، وعدم وجود ضرر واضح، يتعذر معه استمرار الزواج، حيث كانت الزوجة قد طالبت المحكمة بتطليقها للضرر، وحضانة ابنها، وإلزام الزوج بمؤخر المهر، لافتة إلى أن زوجها سيئ العشرة معها.

وأوضح الزوج أن الإشكالية التي ادعتها لطلب الطلاق بضرر، سببها مطالبتها المستمرة بالخروج مع صديقتها أو إحضارهن للمنزل، وحين رفض تحقيق طلبها، افتعلت المشاكل معه، وأقامت دعوى طلاق للضرر، كما أنكر إدمانه المواد الكحولية؛ لتقرر المحكمة رفض دعوى الطلاق للضرر.

الإمارات
محكمة
امرأة
دعوى خلع

التعليقات

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أحدث التعليقات

watan
انه حب الووطن ياااااااااااااااااااااسادة... شكرا كاريلو فأنت ذوا اخلاق عاليه وهمك داخل الملعب ولا تغلط على اياً من الخصوم فأنت لست مثل غيرك ممن...
mousa
الله يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين
mousa
زمان يافن الله يشفيها ويعافيها
مطر الاسود
صدقناكم بتفهمونا انكم لا تعلمون اين مكانه اشك انه من صناعتكم وانتاجكم وانه ينفذ خططكم مهما كانت وان المحصلة النهائية لما يقوم به هؤلاء...
مطر الاسود
صدق من قال يابن ادم اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة وانت فيما بين ذلك تحمل في جوفك العذرة يعني (زق) فما الذي يجعلك...

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