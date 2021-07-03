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نيران مشتعلة في وسط البحر

منذ ساعة
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التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13559
منذ دقيقة
تسرب نفطي من أحد المنصات البترولية البحرية..

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أحدث التعليقات

ابو علي
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه
واضح*** وصريح***
تسرب نفطي من أحد المنصات البترولية البحرية..
اللهو البرى
ياولد اش بعسكر الكويت.. وين السلاح.. وبعدين انت كعسكري لاتسمح لاأحد بالاقتراب منك مهما يكن.. وخاصة ذولا اللي ماهم طبيعيين.لابد .العسكري يكون يقض وحذر...
واضح*** وصريح***
الجاهل عدو نفسه.
سالم الروقي
مسيلمه الكذاب ... ويا صبر الارض .

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