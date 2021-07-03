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الحصيني: اليوم أول منازل الجوزاء ومدتها 26 يومًا وتظهر رياح السموم

منذ 35 دقيقة
1653
الحصيني: اليوم أول منازل الجوزاء ومدتها 26 يومًا وتظهر رياح السموم

الرياض (صدى):
قال الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن ‏اليوم السبت أول أيام الجوزاء ومدتها 26 يومًا، وتظهر فيها ‏‏"الهقعة" و"الهنعة" ولكل واحدة منهما 13 يوماً.‏

وأوضح الحصيني أنه في الجوزاء تكثر رياح السموم، ويبلغ ‏الحر أشده، وتبدأ بواكير النخل بطرح الرطب في المدينة ‏والأحساء ثم الرياض، وتزرع فيه بعض الخضار كالقرع ‏والكوسة، وينقص فيه النهار ويزيد الليل.‏

وأضاف: تقول العرب "إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء ‏وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء، وإذا طلعت الهقعة‏، تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة، وأردفتها الهنعة".‏

الحصيني
الجوزاء
الهقعة
منازل الجوزاء
رياح السموم

التعليقات

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أحدث التعليقات

watan
انه حب الووطن ياااااااااااااااااااااسادة... شكرا كاريلو فأنت ذوا اخلاق عاليه وهمك داخل الملعب ولا تغلط على اياً من الخصوم فأنت لست مثل غيرك ممن...
mousa
الله يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين
mousa
زمان يافن الله يشفيها ويعافيها
مطر الاسود
صدقناكم بتفهمونا انكم لا تعلمون اين مكانه اشك انه من صناعتكم وانتاجكم وانه ينفذ خططكم مهما كانت وان المحصلة النهائية لما يقوم به هؤلاء...
مطر الاسود
صدق من قال يابن ادم اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة وانت فيما بين ذلك تحمل في جوفك العذرة يعني (زق) فما الذي يجعلك...

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