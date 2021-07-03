علاجات منزلية لمواجهة مشكلة انخفاض ضغط الدم في الصيف

أميرة خالد (صدى):
يتسبب انخفاض ضغط الدم في ضعف تدفق الدم إلى القلب والدماغ والأعضاء الحيوية مما يسبب الدوار والغثيان وفقدان التوازن خاصة في الصيف؛ حيث أن هناك بعض العلاجات المنزلية للسيطرة على مشكلة انخفاض ضغط الدم في المنزل.
ويمكن للقهوة والشاي المحتوي على الكافيين أن يوفر راحة مؤقتة من انخفاض ضغط الدم، وإذا انخفض ضغط الدم فجأة، يمكن أن يساعد فنجان من القهوة أو الشاي المحتوي على الكافيين في زيادة ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب بشكل مؤقت.
وذكر مختصون، أنه إذا كنت لا تتناول أطعمة غنية بفيتامين ب 12 ، فقد تصاب بفقر الدم الذي يمكن أن يسبب مشكلة انخفاض ضغط الدم ، ولهذا السبب يُقترح على الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم وانخفاض ضغط الدم تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12، مثل البيض والسمك والسبانخ.
ويعد الشاي الأخضر مصدر غني للكافيين ولاتعرف الآلية الدقيقة لكيفية رفع الكافيين لضغط الدم ، ولكن يعتقد أنه يثبط وظيفة الهرمون المسؤول عن الحفاظ على توسع الشرايين، ويؤدي تضيق الشرايين إلى ارتفاع ضغط الدم، فضلًا عن استخدام زيت إكليل الجبل، فيما زيادة تناول الملح يمكن أن يؤدي إلى استقرار ضغط الدم عندما يكون منخفضًا، بينما لا تأكل الكثير من الملح أو تشرب الماء المالح كثيرًا.